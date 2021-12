Jessica e Sophie litigano per “colpa” di Basciano: Manila getta benzina sul fuoco (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandro Basciano è diventato ufficialmente il motivo di discussione delle vippone al Grande Fratello Vip. L’american smile piace sia a Sophie che a Jessica ma la prima non si fa avanti per rispettare la seconda. Sophie dice a Jessica di non essere interessata a Basciano (ma non è così) “I fatti spesso parlano, ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandroè diventato ufficialmente il motivo di discussione delle vippone al Grande Fratello Vip. L’american smile piace sia ache ama la prima non si fa avanti per rispettare la seconda.dice adi non essere interessata a(ma non è così) “I fatti spesso parlano, ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

