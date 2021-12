Il Paradiso delle Signore | trama 22 dicembre | un duro colpo per Gloria

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilindugerà sul personaggio diper la quale arriveranno brutte notizie. Ladi oggi, mercoledì 22, rivela che Ezio sarà più determinato che mai a convolare a nozze con Veronica, con la quale si è di recente trasferito a Milano e ha messo su una famiglia allargata con le loro rispettive figlie, ma l'uomo si imbatterà con sgomento in un problema burocratico che dovrà risolvere a tutti i costi. Colombo, infatti, avrà necessariamente bisogno del certificato di morte die la donna dovrà assecondare la sua richiesta per poter finalmente chiudere tutti i conti con il suo doloroso passato e ricominciare una nuova vita. La capocommessa, dunque, vedrà sfumare per sempre la possibilità di rimettere insieme la sua famiglia e ...

Advertising

eleonoradavolio : Il Paradiso Delle Signore ~ Daily 4° Stagione Settantaduesima puntata 2021 #umbertaide - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 23 dicembre 2021: puntata 74 - #Anticipazioni #Paradiso #delle - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: Armando e Agnese , staranno insieme a Natale? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: festività movimentate per tutti, decisioni complicatissime - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 22 dicembre: GLORIA, Ezio vuole il suo certificato di morte -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Coez, Blanco e Tommasoavrebbero garantito una grande partecipazione di pubblico e l'... Per questo dopo aver sentito anche il parereautorità competenti e la Prefettura siamo costretti ...Merita una visita Eggs , iluova e della carbonara, gestito dalle sapienti mani della chef Barbara Agosti. Per la viglia e il pranzo di Natale Eggs propone sia il percorso degustazione ...Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda oggi, 22 dicembre 2021 su Rai 1 ...La cantante lirica, protagonista del Grande Fratello Vip, vive in una casa da sogno sul Lago di Como: l'abitazione milionaria.