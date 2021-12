Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sono statiin malo modo da unchesono statida un: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono presentati con 30 minuti di ritardo e, nonostante la cena fosse già stata pagata, non sono stati fatti entrare. La coppia formatasi dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo ed è volata a, nella romantica capitale francese, tra una visita alla Torre Eiffel e un'altra programmata al ...

Nelle passate ore, a Parigi insieme al compagno Pierpaolo Pretelli , si è sfogata via social dopo essere stati rimbalzati dal ristorante Le Ciel de Paris. Lo stesso locale, seppur indirettamente, ha ...e Pierpaolo Pretelli sono stati cacciati da un ristorante a Parigi : i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono presentati con 30 minuti di ritardo e, nonostante la cena fosse ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ristorante di Parigi interviene dopo le accuse dell'influencer su Instagram.Accade anche ai vip a volte vivere delle esperienze negative nei locali, soprattutto se i locali in questione non si trovano in Italia e i personaggi famosi nostrani non sono così .... Parliamo dell'i ...