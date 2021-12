Draghi: "Vaccino strumento migliore contro Covid, terza dose è priorità" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità'. Così il premier Mario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la, questa è la'. Così il premier Mario ...

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Draghi invita a fare la terza dose: 'La scienza ci dice che il vaccino funziona molto bene' #ANSA - Agenzia_Ansa : Si lavora all'ipotesi di obbligo del vaccino ad altre categorie. Si valutano mascherine all'aperto e durata del Gre… - Donzelli : Quindi il #tampone non è sicuro e serve il #supergreenpass con il solo #vaccino per andare al ristorante, ma per an… - Dear_Inanna_Z : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… - Etruria72 : RT @LVDA_Acid: Mario Draghi: 'Ribadisco che il vaccino è l'unica arma che abbiamo per uscire dalla pandemia' Non sapevo che tra una svendi… -