Draghi si è spinto avanti Mi risulta che Giannini | voci da far tremare i polsi | Colle e Palazzo Chigi | ora difficile dire sì

"Nonno Mario ha prenotato una poltrona al Quirinale". Massimo Giannini, direttore della Stampa, in studio a Otto e mezzo ospite di Lilli Gruber non è tenero con Mario Draghi. "La sua conferenza stampa di fine anno è stata molto sciolta, forse troppo perché la situazione non induce a guardare con sorriso a ciò che succede intorno". Non solo, sul Quirinale "si è spinto molto in avanti, checché lui ora ne pensi, da quello che mi risulta Palazzo Chigi è molto preoccupato per questa lettura di auto-candidatura. Ma o siamo tutti scemi e abbiamo capito tutti male, ma a me pare evidente che di quello si sia trattato". Un azzardo politico che ora il premier potrebbe pagare carissimo.

Ted0foro : @frncsc_cnt @the_highsparrow Che è poi quello che ha spinto Draghi a parlare. Il rischio è che cominci col quirinale la campagna - Nic_libertella : Sembra che, con due ore di #ConferenzaStampa, tra palesi falsità e contraddizioni, spinto dalla òla giornalistica,… - LucaRic21703581 : Questa arroganza di vaccinare il mondo mi ha spinto fin da subito a non vaccinarmi neanche sotto tortura. Perché de… - denyocchisecchi : RT @Arsenico171: L'obiettivo di #Draghi è vaccinare il mondo. Non è un politico, ma un uomo con conoscenze molto influenti. Nella storia de… - Arsenico171 : L'obiettivo di #Draghi è vaccinare il mondo. Non è un politico, ma un uomo con conoscenze molto influenti. Nella st… -