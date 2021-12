Draghi | «L’obbligo vaccinale non è mai stato escluso»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, risponde ad alcune domande sulla situazione del Covid in Italia durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare. Non allungheremo il calendario delle vacanze Il premierè piuttosto diretto: «Non allungheremo il calendario delle vacanze scolastiche». Su questo il ministro Bianchi «èesplicito in questa direzione», concludendo che «sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia». Nessun pericolo lockdown Più in generale,assicura che per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati «Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati ma ogni risposta è sul ...