Draghi | Il mio destino non conta | io sono un nonno al servizio delle istituzioni

AGI - "Il governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento". Queste le parole del premier Mario Draghi nella conferenza stampa di primo anno. "La sfida è far aumentare il tasso di crescita e risolvere le debolezze della nostra economia", aggiunge. "Abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi concordati con la Commissione Ue". Poi la battuta: "sono un nonno al servizio della Repubblica". Il vaccino Il premier ha poi invitato "tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. Questa è la priorità. Il vaccino funziona molto bene anche contro le varianti". Per Draghi "L'arrivo della variante Omicron che gli scienziati ci dicono più contagiosa delle precedenti ha aperto una nuova fase. I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal ..."

