Denise Pipitone: Brutte Notizie Per Piera Maggio! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone non si arrende e continua a lanciare appelli al fine di ritrovare la figlia scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004. Un vero e proprio giallo che dura da 17 anni e che le indagini non sono riuscite ancora risolvere. Ora giunge notizia che la Procura di Marsala ha archiviato le indagini. Scomparsa di Denise: la Procura. archivia le indagini È notizia di qualche ora fa che la Procura di Marsala ha archiviato il nuovo filone di indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta come ben noto, il 1° settembre del 2004. Proprio nelle stesse ore, Piera Maggio, la mamma di Denise, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un accorato appello affinché nessuno si dimentichi di Denise. Mamma ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Maggio, la mamma dinon si arrende e continua a lanciare appelli al fine di ritrovare la figlia scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004. Un vero e proprio giallo che dura da 17 anni e che le indagini non sono riuscite ancora risolvere. Ora giunge notizia che la Procura di Marsala ha archiviato le indagini. Scomparsa di: la Procura. archivia le indagini È notizia di qualche ora fa che la Procura di Marsala ha archiviato il nuovo filone di indagini sulla scomparsa di, avvenuta come ben noto, il 1° settembre del 2004. Proprio nelle stesse ore,Maggio, la mamma di, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un accorato appello affinché nessuno si dimentichi di. Mamma ...

Advertising

g_brescia : Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati vo… - marcodimaio : Su Denise Pipitone anche @ItaliaViva vuole verità. E la vuole per i 21 bambini che ogni giorno scompaiono in Italia… - VelvetMagIta : Chi l’ha visto anticipazioni 22 dicembre: indagini Denise Pipitone bloccate #chilhavisto #VelvetMag #Velvet - Denise24400 : RT @MediasetTgcom24: Marsala, il gip archivia l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone #denisepipitone - giandomenic45 : RT @ilgiornale: Approvati in commissione Affari Costituzionali gli emendamenti che consentiranno la nascita di una commissione d'inchiesta… -