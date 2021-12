Covid | in Gran Bretagna è record di contagi | oltre 100mila nuovi positivi in 24 ore

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come previsto dagli esperti britannici, ildiera destinato ad essere aggiornato frequentemente . E oggi, mercoledì 22 dicembre, per la prima volta in due anni lasupera ...

Leggi anche > Con l'avvento della nuova variante Omicron , laBretagna sfonda per la prima volta il tetto dei 100mila nuovi casi secondo i numeri del bollettino giornaliero. I dati, poi, fanno ...Quarantena per chi arriva daBretagna, Francia e Danimarca. Francia Nel Paese non c'è dunque obbligo di tampone. Ma di fronte all'avanzare della variante Omicron del- 19, è scattato l'...Per questo abbiamo chiesto alle nostre Aziende di mantenere il massimo impegno organizzativo e di cogliere ... Hub aziendale Bonfiglioli Calderara di Reno (14-19); Hub vaccinale covid Casalecchio ...Coronavirus, boom di contagi, l'appello di Fugatti e Segnana a vaccinarsi. Oggi conferenza stampa con le autorità sanitarie per ribadire l'importanza delle ...