Belle Greene

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Era una donna alla modada Costa. Per una donna nata nel 1879, girare a New York prima della guerra in pantaloni era un atto di coraggio e autonomia più che di ribellione, così come decidere di frequentare bar e locali tutta la notte, guidare a grande velocità per la città, conoscere persone e starci magari insieme, ma essere, però, sempre la prima ad arrivare in ufficio – puntualissima – alle sette del giorno dopo. “Non è perché sono una bibliotecaria che devo vestirmi da bibliotecaria”, disse, dimostrando una curiosità a voler essere tutto, a cominciare dal vivere con le stesse opportunità di un uomo, senza alcuna paura, creando un personaggio che era un mix tra Coco Chanel, Edith Piaf e una delle splendide dame dipinte da Boldrini, senza però mai eccedere negli accessori.amava i libri più di ogni cosa e nel ...