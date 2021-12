Banda rubava capi abbigliamento in tutta Italia, 5 arresti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese, responsabili di decine di furti in centri commerciali in tutta Italia, specializzati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese, responsabili di decine di furti in centri commerciali in, specializzati ...

