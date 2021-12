Assegno unico per figli 2022: cos’è, requisiti e come fare domanda (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In arrivo da marzo 2022 l’Assegno unico e Universale per figli a carico. Si tratta di una misura che sostituirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, le detrazioni per figli a carico, l’Assegno dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori, il premio alla nascita e il Bonus bebè. L’importo varia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In arrivo da marzol’e Universale pera carico. Si tratta di una misura che sostituirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, le detrazioni pera carico, l’dei Comuni per nuclei con almeno 3minori, il premio alla nascita e il Bonus bebè. L’importo varia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

