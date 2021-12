Antonella Clerici al veleno sulla Rai, “Litigio con i vertici, perchè sono stata fatta fuori di nuovo”. fan sotto choc (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Antonella Clerici ha svelato i motivi che spinsero la Rai a sostituirla con Elisa Isoardi a La prova del cuoco. La famosa presentatrice ha anche raccontato di essere stata fatta fuori parecchie volte e per motivi differenti. Ma, allo stesso tempo, le è sempre stata data una seconda possibilità. Oggi si può dire che è uno dei volti di punta della rete di Stato. Non solo è tornata ad essere la regina del mezzogiorno, con il programma E’ sempre mezzogiorno. Ma è anche al timone di uno degli show più seguiti della prima serata, The voice senior, che va in onda tutti i venerdì. Non tutto è sempre stato semplice. Il primo Litigio con la Rai avvenne molto tempo fa: ““Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha svelato i motivi che spinsero la Rai a sostituirla con Elisa Isoardi a La prova del cuoco. La famosa presentatrice ha anche raccontato di essereparecchie volte e per motivi differenti. Ma, allo stesso tempo, le è sempredata una seconda possibilità. Oggi si può dire che è uno dei volti di punta della rete di Stato. Non solo è tornata ad essere la regina del mezzogiorno, con il programma E’ sempre mezzogiorno. Ma è anche al timone di uno degli show più seguiti della prima serata, The voice senior, che va in onda tutti i venerdì. Non tutto è sempre stato semplice. Il primocon la Rai avvenne molto tempo fa: ““Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi ...

