Alessandro Borghi rivela | “Ho la sindrome di Tourette | ho spasmi e mi soffio sulle dita”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente, protagonista di film e serie tv di successo come Suburra, Sulla mia pelle e Diavoli. L’attore romano si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, e hato di soffrire di un disturbo psicologico, ladi: “Per tutta la vita mi hanno detto: hai occhi bellissimi. E io ero convinto di avere gli occhi più belli del pianeta. Poi, crescendo, ti dici: che deficiente ero”, ha premesso, spiegando quanto anche la bellezza sia relativa. Nell’intervista l’attore ha svelato di aver subito anche degli atti di bullismo a causa di questo suo disturbo: “Le parole hanno un peso. L’insulto fa male. È successo pure a me. A lungo ho pensato di avere dei tic, invece era ...

...stampa di presentazione " e cioè la rivitalizzazione del territori e la valorizzazione dei... il sindacoLucciarini De Vincenzi e il consigliere delegato a Turismo, Bandiera Arancione,...Cos'è la Sindrome di Tourette e quali sono i sintomi che la contraddistinguono? Sono queste le domande che in queste ore affollano la mente dei fan di, l'attore di Suburra e non solo. Molto spesso i fan idealizzano i propri attori preferiti senza pensare che possano avere una vita lontano dai riflettori, una vita non sempre ...L'attore del momento da bambino non voleva fare l'attore. Poi fortunatamente gli hanno regalato un libro e da lì l'illuminazione. Alessandro Borghi, l'Aureliano di ...Uno degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente Alessandro Borghi, protagonista di film e serie tv di successo come Suburra, Sulla mia pelle e Diavoli. L’attore romano si è ra ...