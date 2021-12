Vietnam | amb Alessandro | Opportunita' per export italiano e investimenti trampolino in area Asean

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam amb

Agenzia ANSA

le parole di Antonio Alessandro, ambasciatore italiano in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021le parole di Antonio Alessandro, ambasciatore italiano in Vietnam, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia ...Il Vietnam è un Paese che offre "moltissime opportunità" per l'Italia, perché ha un tasso di crescita medio del 6-7% negli ultimi 30 anni, come destinazione per il nostro export, che è in piena ripres ...