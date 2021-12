Variante Omicron, Vaia: “Accordo per sperimentare vaccino sudafricano” (Di martedì 21 dicembre 2021) Variante Omicron del covid, “i colleghi del Sudafrica chiedono all’Istituto Spallanzani di collaborare alla sperimentazione di un nuovo vaccino ‘mRna adaptive’ che stanno brevettando lì. Faremo un incontro a gennaio e partiremo con la sperimentazione in Italia”. Lo ha annunciato il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine degli auguri di Natale ai dipendenti dell’istituto. “E’ un vaccino contro Omicron – ha precisato Vaia – perché nasce lì in Sudafrica. Questa è una buona notizia”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021)del covid, “i colleghi del Sudafrica chiedono all’Istituto Spallanzani di collaborare alla sperimentazione di un nuovo‘mRna adaptive’ che stanno brevettando lì. Faremo un incontro a gennaio e partiremo con la sperimentazione in Italia”. Lo ha annunciato il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, a margine degli auguri di Natale ai dipendenti dell’istituto. “E’ uncontro– ha precisato– perché nasce lì in Sudafrica. Questa è una buona notizia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

