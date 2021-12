Variante Omicron, tra chi circola e dove corre di più (Di martedì 21 dicembre 2021) “Finora la Variante Omicron” di Sars-CoV-2 “è stata trasmessa principalmente tra adulti fra i 20 e i 30 anni, diffondendosi inizialmente nelle grandi città e in cluster legati a riunioni sociali e lavorative”. Lo spiega Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi in cui fa il punto sul nuovo mutante del coronavirus pandemico e sui sintomi. “Non sappiamo ancora se Omicron causa una malattia più grave rispetto alla Variante Delta”, precisa, evidenziando comunque che, “sulla base dei primi casi di Omicron segnalati a Oms Europa, l’89% delle persone contagiate ha riportato sintomi comuni di Covid-19: tosse, mal di gola, febbre”. Kluge tiene comunque a sottolineare una nota positiva: “Le prime prove – conferma – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Finora la” di Sars-CoV-2 “è stata trasmessa principalmente tra adulti fra i 20 e i 30 anni, diffondendosi inizialmente nelle grandi città e in cluster legati a riunioni sociali e lavorative”. Lo spiega Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi in cui fa il punto sul nuovo mutante del coronavirus pandemico e sui sintomi. “Non sappiamo ancora secausa una malattia più grave rispetto allaDelta”, precisa, evidenziando comunque che, “sulla base dei primi casi disegnalati a Oms Europa, l’89% delle persone contagiate ha riportato sintomi comuni di Covid-19: tosse, mal di gola, febbre”. Kluge tiene comunque a sottolineare una nota positiva: “Le prime prove – conferma – ...

