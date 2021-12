Variante Omicron Italia, attesa per dati. Oggi parla Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della stagione invernale e la diffusione della Variante Omicron ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi”. Il premier Mario Draghi si esprime così in vista della cabina di regia che domani, 23 dicembre, deciderà le eventuali misure e restrizioni da adottare per arginare i contagi e la Variante Omicron. L’Italia, secondo l’ultimo bollettino, supera i 30mila contagi quotidiani. Oggi l’emergenza coronavirus, a pochi giorni da Natale, sarà sicuramente tra i temi che il premier affronterà nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, in programma alle 10.30. Le decisioni verranno adottate sulla base dei dati che vengono raccolte con la ‘flash survey’. L’obiettivo è definire una mappa più accurata sulla diffusione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della stagione invernale e la diffusione dellaci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi”. Il premier Mariosi esprime così in vista della cabina di regia che domani, 23 dicembre, deciderà le eventuali misure e restrizioni da adottare per arginare i contagi e la. L’, secondo l’ultimo bollettino, supera i 30mila contagi quotidiani.l’emergenza coronavirus, a pochi giorni da Natale, sarà sicuramente tra i temi che il premier affronterà nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, in programma alle 10.30. Le decisioni verranno adottate sulla base deiche vengono raccolte con la ‘flash survey’. L’obiettivo è definire una mappa più accurata sulla diffusione ...

