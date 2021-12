Un cortometraggio per sfidare i pregiudizi: l’idea dei giovani di Napoli Est (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I giovani di periferia sfidano pregiudizi e cliché attraverso un cortometraggio. Il lavoro è stato proiettato questa mattina nell’Oasi Figli in Famiglia di San Giovanni a Teduccio dove si è svolto l’evento conclusivo del progetto ‘RETE: buona pratica per l’inclusione e la legalità’ che ha visto protagoniste realtà associative e scuole della zona orientale di Napoli messe insieme dalla onlus NEA Napoli Europa Africa nell’ambito di ‘Scuola di Comunità’ della Regione Campania. Il cortometraggio ‘Nonostante tutto’ racconta le difficoltà di un ballerino e di una calciatrice che, spinti dalla passione e dalla determinazione, si ribellano ai pregiudizi secondo i quali la danza non è una disciplina per uomini e il calcio non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Idi periferia sfidanoe cliché attraverso un. Il lavoro è stato proiettato questa mattina nell’Oasi Figli in Famiglia di San Giovanni a Teduccio dove si è svolto l’evento conclusivo del progetto ‘RETE: buona pratica per l’inclusione e la legalità’ che ha visto protagoniste realtà associative e scuole della zona orientale dimesse insieme dalla onlus NEAEuropa Africa nell’ambito di ‘Scuola di Comunità’ della Regione Campania. Il‘Nonostante tutto’ racconta le difficoltà di un ballerino e di una calciatrice che, spinti dalla passione e dalla determinazione, si ribellano aisecondo i quali la danza non è una disciplina per uomini e il calcio non ...

