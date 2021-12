Udinese, Marino: «La Salernitana poteva prendere un charter» (Di martedì 21 dicembre 2021) Pierpaolo Marino, dt dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN della mancata disputa del match odierno Pierpaolo Marino, dt dell’Udinese ha parlato ai microfoni di DAZN della mancata disputa del match odierno contro la Salernitana. Le sue parole. PAROLE – «La posizione ufficiale è che la Lega non ha, giustamente, rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo. La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore. Noi siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con 7 giocatori con il Covid e con l’allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell’occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso. Vedremo cosa succederà, ma c’è una peculiarità rispetto a Juventus-Napoli, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Pierpaolo, dt dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN della mancata disputa del match odierno Pierpaolo, dt dell’ha parlato ai microfoni di DAZN della mancata disputa del match odierno contro la. Le sue parole. PAROLE – «La posizione ufficiale è che la Lega non ha, giustamente, rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo. La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore. Noi siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con 7 giocatori con il Covid e con l’allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell’occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso. Vedremo cosa succederà, ma c’è una peculiarità rispetto a Juventus-Napoli, ...

