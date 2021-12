TgLa7d del 21 dicembre 2022

(Di martedì 21 dicembre 2021) Draghi: 'Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela' Regioni, fa discutere ipotesi di tampone anche per i vaccinati Ue: Green pass europeo vale 9 mesi Manovra: sì di commissione, ora in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

Zazoom Blog

Draghi: 'Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela' Regioni, fa discutere ipotesi di tampone anche per i vaccinati Ue: Green pass europeo vale 9 mesi Manovra: sì di commissione, ora in ...Ok dell'Ema a Novavax, il primo vaccino proteico Le misure per bloccare la variante in Europa Draghi: Covid monitorato, avanti con vaccini Quirinale, continua il lungo commiato di Mattarella Il Cile ...