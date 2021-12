Salernitana bloccata dal covid, l’Udinese: “Stasera noi saremo in campo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Udinese Calcio sarà regolarmente presente in campo Stasera alle 18.30 alla Dacia Arena per l’anticipo dell’ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana: lo apprende l’ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra – che si trova in ritiro – si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla ASl dopo l’accertamento di casi di positività al covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalcio sarà regolarmente presente inalle 18.30 alla Dacia Arena per l’anticipo dell’ultimo turno di andata della serie A, contro la: lo apprende l’ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra – che si trova in ritiro – si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla ASl dopo l’accertamento di casi di positività al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

