Raffaella Carrà: Fremantle si assicura i diritti per realizzare un documentario sulla cantante (Di martedì 21 dicembre 2021) Fremantle si è assicurata in esclusiva i diritti per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà che ripercorrerà la vita della regina della televisione italiana. Oggi, Martedì 21 dicembre 2021, Fremantle ha annunciato di aver ottenuto in esclusiva l'opzione sui diritti internazionali per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà che ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana divenuta una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La carriera della Carrà ha attraversato sette decenni di straordinari successi: seguendo le orme di artiste come Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi, nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021)si èta in esclusiva iper la realizzazione di unsuche ripercorrerà la vita della regina della televisione italiana. Oggi, Martedì 21 dicembre 2021,ha annunciato di aver ottenuto in esclusiva l'opzione suiinternazionali per la realizzazione di unsuche ripercorrerà la straordinaria vita della, attrice e presentatrice italiana divenuta una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La carriera dellaha attraversato sette decenni di straordinari successi: seguendo le orme di artiste come Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi, nel ...

