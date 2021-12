Quanto talento sprecato…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lo scorso giovedì sera si è svolta una puntata di Impact piacevole, con incontri ben fatti e un segmento finale carico di pathos. Voglio andare però controcorrente e parlare prima di cosa mi ha dato veramente fastidio: la cattiva gestione di Ace Austin e Chris Sabin. Ne avevo già parlato un paio di settimane fa, sperando la situazione si evolvesse in qualche modo, invece non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. Sabin all’improvviso non si è fatto più vedere nella storyline con Deonna Purrazzo e Mickie James, e forse direi menomale perché non meritava di essere trattato come una macchietta, ma comunque vorrei che almeno fosse presente. Ace Austin invece ha addirittura lottato a Before the Impact, vincendo (e ci mancherebbe…) contro Hernandez. Trovo veramente ridicolo come uno dei migliori lottatori della compagnia, probabilmente il giovane con più ...