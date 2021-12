Padova-Renate, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di martedì 21 dicembre 2021) Il big match della prima giornata di ritorno del Girone A di Serie C è Padova-Renate, in campo alle ore 18:00 di oggi sul prato dell’Euganeo. Entrambe le squadre vogliono vincere per candidarsi ad essere l’anti-Südtirol, al momento in testa a +5 sul resto del gruppo nonostante la partita in meno. Il momento delle due squadre Troppi i passi falsi dei veneti nelle ultime giornate: i biancoscudati, infatti, sono reduci da 3 pareggi di fila in campionato, arrivati contro Virtus Verona, Südtirol e Giana Erminio. Nel mezzo c’è anche il l’1 a 1 arrivato contro il Catanzaro all’andata della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Pavanel non perde da fine ottobre ma ultimamente fatica a trovare un successo (l’ultima vittoria è datata 1 dicembre, 2-0 alla Juventus U23). In questo modo, il Padova ha perso contatto con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il big match della prima giornata di ritorno del Girone A diC è, in campo alle ore 18:00 di oggi sul prato dell’Euganeo. Entrambe le squadre vogliono vincere per candidarsi ad essere l’anti-Südtirol, al momento in testa a +5 sul resto del gruppo nonostante la partita in meno. Il momento delle due squadre Troppi i passi falsi dei veneti nelle ultime giornate: i biancoscudati, infatti, sono reduci da 3 pareggi di fila in campionato, arrivati contro Virtus Verona, Südtirol e Giana Erminio. Nel mezzo c’è anche il l’1 a 1 arrivato contro il Catanzaro all’andata della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Pavanel non perde da fine ottobre ma ultimamente fatica a trovare un successo (l’ultima vittoria è datata 1 dicembre, 2-0 alla Juventus U23). In questo modo, ilha perso contatto con la ...

