Omicron, a Parigi un positivo su tre è contagiato dalla variante. Ema: «Situazione in Europa estremamente preoccupante» (Di martedì 21 dicembre 2021) Un positivo su tre a Parigi è contagiato dalla variante Omicron. Il dato dà l’idea dell’attuale quadro di diffusione della nuova mutazione da Covid-19 in Francia. A farlo sapere è il portavoce del governo, Gabriel Attal, che mette in guardia su una curva epidemiologica preoccupante. «Omicron arriva nel nostro Paese», ha detto Attal. Nel frattempo la Francia raggiunge un nuovo record sul tasso di incidenza: 537 casi individuati per ogni 100 mila abitanti. Ma la Francia non è l’unico Paese alle prese con le minacce della nuova mutazione. Il Regno Unito continua a registrare numeri da record, con l’ultima decisione del Galles di concedere eventi sportivi solo a porte chiuse. A fronte di una Situazione ormai di difficile controllo, il ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Unsu tre a. Il dato dà l’idea dell’attuale quadro di diffusione della nuova mutazione da Covid-19 in Francia. A farlo sapere è il portavoce del governo, Gabriel Attal, che mette in guardia su una curva epidemiologica. «arriva nel nostro Paese», ha detto Attal. Nel frattempo la Francia raggiunge un nuovo record sul tasso di incidenza: 537 casi individuati per ogni 100 mila abitanti. Ma la Francia non è l’unico Paese alle prese con le minacce della nuova mutazione. Il Regno Unito continua a registrare numeri da record, con l’ultima decisione del Galles di concedere eventi sportivi solo a porte chiuse. A fronte di unaormai di difficile controllo, il ...

Advertising

nicolettagiust1 : @AdrianaSpappa Io sono fermamente convinta che a Parigi abbiamo più o meno avuto tutti Omicron, risultando negativi. - isabbah : @nicolettagiust1 Un caso su tre a Parigi è Omicron - GiulianaDaniel2 : RT @dirittoallacura: Parigi per la moratoria sui brevetti di trattamenti e vaccini #COVID19 come richiesta da oltre 100 paesi del mondo Fi… - JuncoPartnerInc : +++due donne ostaggio in negozio a #Parigi, escluso terrorismo, si tratterebbe di variante omicron+++ - mirko60036887 : RT @formichenews: La visita annuale a Bamako è stata annullata dall’Eliseo sia perché la variante Omicron corre nella diffusione, ma anche… -