(Di martedì 21 dicembre 2021)si dimostra più forte delle avversità. Come riporta MF Fashion, per iltrimestre dell’anno fiscale 2022 il colosso statunitense ha raggiunto un fatturato di 11,4 miliardi di dollari (circa 10 miliardi di euro), con vendite direct pari a 4,7 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) e aumento del 12 per cento per L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Nike vola nel secondo semestre: utile netto a 1,3 mld: Nike si dimostra più forte delle avversità… - CalcioFinanza : Nike vola nel secondo semestre: utile netto a 1,3 miliardi, raggiunto fatturato di 11,4 miliardi… - mffashion_com : Nike vola a 11,4 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Nike vola

la Repubblica

Nel dopo borsa hanno presentato i dati del trimestree Micron: sia nel primo caso che nel ... ALL'EGMLINDBERGH, GIU' NEGLI ABISSI ESTREMA Esordio positivo nel listino per i piccoli di ...Dalla colab trae Off - White sono scaturite sneaker best seller come leAir Force 1 Low '07 x MoMa , leAir Presto , le Converse Chuck Taylor All - Star Vulcanized Hi e leAir ...Nike si dimostra più forte delle avversità. Come riporta MF Fashion, per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 il colosso statunitense ha raggiunto un fatturato di 11,4 miliardi di dollari (circ ...Nel secondo trimestre dell'anno fiscale, il colosso dello sportswear, nonostante la crisi della supply chain e il calo in Greater China ha registrato profitti per 1,3 miliardi di dollari, superando le ...