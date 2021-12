Milan | Pioli non ci sta | “Il gol di Kessie contro il Napoli è regolare”

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Infortuni? Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d'infortuni muscolari a novembre… - Gazzetta_it : Dov’è finito il #Milan che stupiva tutti? Pioli ritrovi l’organizzazione e l’autostima. Il punto di Arrigo Sacchi - sportmediaset : Gol annullato a #Kessie, Pioli: 'Interpretazione sbagliata'. Spalletti: 'Più nitido di così...' #SportMediaset… - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: Gol annullato a #Kessie, Pioli: 'Interpretazione sbagliata'. Spalletti: 'Più nitido di così...' #SportMediaset https://… - cirko75 : non stupiamoci dell'infortunio di #Ibrahimovic vista l'età e la mancanza di alternative nell'ultimo mese, mi tranqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie di empoliLeggi i commenti Serie a: tutte le ...Così il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match contro l'Empoli e in merito alle critiche ricevute per gli ultimi risultati. "Ho imparato che non ci sono mezze misure nel calcio, ...Alla vigilia, come di consueto, Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa e il suo intervento da Milanello è stato trasmesso su YouTube, Milan TV e Twitch. "Stiamo mancando un po' nella fluidità di ...«L’interpretazione della regola non è corretta. Il club si sta facendo sentire nelle sedi giuste, è inutile farlo pubblicamente. Il gol di Kessie, nella dinamica del ...