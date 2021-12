Lorenzo Insigne positivo al Covid: salterà la partita con lo Spezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è risultato positivo al Covid. Dopo aver avvertito leggeri sintomi influenzali in queste ore, il capitano del Napoli si è sottoposto al tampone antigienico ed al tampone molecolare, i cui esiti hanno certificato la positività del calciatore originario di Frattamaggiore. A divulgare ufficialmente la notizia ci ha pensato la società azzurra che attraverso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 dicembre 2021)è risultatoal. Dopo aver avvertito leggeri sintomi influenzali in queste ore, il capitano del Napoli si è sottoposto al tampone antigienico ed al tampone molecolare, i cui esiti hanno certificato la positività del calciatore originario di Frattamaggiore. A divulgare ufficialmente la notizia ci ha pensato la società azzurra che attraverso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

sscnapoli : ?? Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si… - sscnapoli : ?? In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne.… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport… - Corriere : Covid, Lorenzo Insigne positivo. Dopo i primi sintomi la conferma dal tampone - GiancarloChimie : RT @itsmeback_: Il calciatore del Napoli e della nazionale, Lorenzo Insigne, 3 giorni fa ha fatto la terza dose e oggi è escluso dai convoc… -