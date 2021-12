Lockdown a Capodanno per i non vaccinati. Il governo ci pensa (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Non solo green pass ridotto, forse a 5 mesi, non solo vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori a contatto con il pubblico, non solo tampone per i grandi eventi: il governo valuta il Lockdown a Capodanno per i non vaccinati. In attesa della cabina di regia fissata per il 23 per decidere la nuova stretta, sono molte le ipotesi al vaglio dell’esecutivo, intenzionato a imprimere un giro di vite in occasione delle festività natalizie. Come se fossimo fermi al 2020, la paura è che i cittadini festeggino assembrandosi. Il pericolo è la variante Omicron (anche se allo stato attuale, dati alla mano, non sembra poi così temibile). governo valuta Lockdown per i non vaccinati a Capodanno Per Capodanno potrebbe essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Non solo green pass ridotto, forse a 5 mesi, non solo vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori a contatto con il pubblico, non solo tampone per i grandi eventi: ilvaluta ilper i non. In attesa della cabina di regia fissata per il 23 per decidere la nuova stretta, sono molte le ipotesi al vaglio dell’esecutivo, intenzionato a imprimere un giro di vite in occasione delle festività natalizie. Come se fossimo fermi al 2020, la paura è che i cittadini festeggino assembrandosi. Il pericolo è la variante Omicron (anche se allo stato attuale, dati alla mano, non sembra poi così temibile).valutaper i nonPerpotrebbe essere ...

