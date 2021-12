Le relazioni difettose – Perché la felicità in Amore dura così poco? (Di martedì 21 dicembre 2021) Cara Ester, eccomi qui, finalmente ti scrivo davvero, e non solo su Twitter, per dare anch’io il mio centesimo. Anche per me è finita. La storia è suggestiva: io, 24 anni, vivo a P., lui, 29 anni, a R. Per un anno ci sentiamo ogni giorno, durante la prima ondata, e così continuiamo fino a Marzo 2021. Un anno denso di telefonate, foto di gatti, presenza nei momenti importanti, gelosie segrete; c’è scappato pure un articolo scientifico insieme. A Marzo ci vediamo e scocca l’Amore: 9 mesi di vacanze, pranzi con le famiglie, teatro, giornate a lavorare insieme. Distanza che si sente, non si sente, che passa veloce col lavoro. Affrontiamo tante cose belle, anche brutte (mi sta molto vicino durante la terapia, mi aiuta a capire come gestire molte cose in una relazione). Poi la fine. D’improvviso, glielo ho letta negli ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Cara Ester, eccomi qui, finalmente ti scrivo davvero, e non solo su Twitter, per dare anch’io il mio centesimo. Anche per me è finita. La storia è suggestiva: io, 24 anni, vivo a P., lui, 29 anni, a R. Per un anno ci sentiamo ogni giorno,nte la prima ondata, econtinuiamo fino a Marzo 2021. Un anno denso di telefonate, foto di gatti, presenza nei momenti importanti, gelosie segrete; c’è scappato pure un articolo scientifico insieme. A Marzo ci vediamo e scocca l’: 9 mesi di vacanze, pranzi con le famiglie, teatro, giornate a lavorare insieme. Distanza che si sente, non si sente, che passa veloce col lavoro. Affrontiamo tante cose belle, anche brutte (mi sta molto vicinonte la terapia, mi aiuta a capire come gestire molte cose in una relazione). Poi la fine. D’improvviso, glielo ho letta negli ...

