Le canzoni di Natale: un ingrediente irrinunciabile! (Di martedì 21 dicembre 2021) Le canzoni di Natale sono un ingrediente irrinunciabile per immergersi in un’atmosfera natalizia fatta di magia e di tempo sospeso. Dai grandi classici di Bing Crosby e Frank Sinatra fino alle rivisitazioni in chiave moderna di Michael Bublé e Mariah Carey. Anche i pezzi inediti dei big della canzone, come Christmas Light dei Coldplay fino alla recentissima Merry Christmas di Elton John & Ed Sheeran, contribuiscono a regalare nuove atmosfere e nuove tracce per la nostra playlist di Natale. Elton John & Ed SheeranDistanti ma Unite ha lanciato un sondaggio all’interno della sua redazione, per scoprire i nostri personalissimi pezzi irrinunciabili delle Feste. Abbiamo creato così una playlist ufficiale di Natale che condividiamo con voi! Le canzoni di Natale ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 21 dicembre 2021) Ledisono unirrinunciabile per immergersi in un’atmosfera natalizia fatta di magia e di tempo sospeso. Dai grandi classici di Bing Crosby e Frank Sinatra fino alle rivisitazioni in chiave moderna di Michael Bublé e Mariah Carey. Anche i pezzi inediti dei big della canzone, come Christmas Light dei Coldplay fino alla recentissima Merry Christmas di Elton John & Ed Sheeran, contribuiscono a regalare nuove atmosfere e nuove tracce per la nostra playlist di. Elton John & Ed SheeranDistanti ma Unite ha lanciato un sondaggio all’interno della sua redazione, per scoprire i nostri personalissimi pezzi irrinunciabili delle Feste. Abbiamo creato così una playlist ufficiale diche condividiamo con voi! Ledi...

Advertising

DISM0CHIX : @taefthoon @jonghoney6 che poi non era sulle canzoni di natale - otbvlouis : 7 ore di lavoro con le playlist di natale con in mezzo le canzoni/cover di biberon volevo buttarmi - thunderandsea : @epynefrina quel film maledetto, adesso ogni volta che metto delle canzoni di natale devo ascoltare almeno una volta quella di britney - ZanellaRina : Canzoni di natale in Italiano ?? Famose canzoni di natale ?? Le più belle ... - SusyBelm : #StaseraItalia e dopo la terza dose canti canzoni di Natale...alla quarta vai a S.Remo!...i tre tenori! -