Lazio, Immobile positivo al Covid: la decisione in vista del Venezia (Di martedì 21 dicembre 2021) Ciro Immobile non si è visto neppure ieri a Formello, non ci sarà neanche oggi e salterà sicuramente la partita che la Lazio giocherà a Venezia. Il motivo è che il giocatore è risultato positivo al Covid, anche se non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, né da parte del club, né da parte sua. Ciro Immobile, Lazio, Covid-19L’attaccante sta bene, è asintomatico, ma i tamponi cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno dato esito positivo. Il 2021 del bomber è dunque finito in anticipo. Dopo aver dovuto rinunciare alla partita col Genoa, deve dire no pure a quella di domani a Venezia. Nessun problema per la squadra che partirà regolarmente per la trasferta di Venezia. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Cironon si è visto neppure ieri a Formello, non ci sarà neanche oggi e salterà sicuramente la partita che lagiocherà a. Il motivo è che il giocatore è risultatoal, anche se non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, né da parte del club, né da parte sua. Ciro-19L’attaccante sta bene, è asintomatico, ma i tamponi cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno dato esito. Il 2021 del bomber è dunque finito in anticipo. Dopo aver dovuto rinunciare alla partita col Genoa, deve dire no pure a quella di domani a. Nessun problema per la squadra che partirà regolarmente per la trasferta di

