(Di martedì 21 dicembre 2021) Nicholastorna a parlarel'incidente del GP Abudi F1 che ha deciso la contesa mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen . In una lunga lettera pubblicata sul suo sito ufficiale, ...

Advertising

FrederickSeb : RT @AndreaEttori: Vi ricordate i commenti verso Russell e Masi dopo il podio di Spa? Indipendentemente dalle situazioni, giuste o sbagliate… - AndreaEttori : Vi ricordate i commenti verso Russell e Masi dopo il podio di Spa? Indipendentemente dalle situazioni, giuste o sba… - Gazzetta_it : F1, Latifi: 'Dopo Abu Dhabi ho ricevuto odio, violenza e minacce di morte sui social' - Pandolfo_lover : RT @ecugenia: ripenso a Masi che dice 'questo è motor racing'. In realtà motor racing è Latifi che ha un incidente e fa uscire la safety ca… - FormulaPassion : #F1 | Latifi minacciato di morte dopo Abu Dhabi: il canadese ha risposto a coloro che lo hanno insultato sui social… -

Ultime Notizie dalla rete : Latifi Dopo

Nicholastorna a parlarel'incidente del GP Abu Dhabi di F1 che ha deciso la contesa mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen . In una lunga lettera pubblicata sul suo sito ufficiale, il pilota ...Nicholas, pilota Williams, è tornato a parlarel'incidente del GP Abu Dhabi di F1 che ha praticamente deciso la contesa mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Con una lunga lettera ...Nicholas Latifi torna a parlare dopo oltre una settimana di esilio social per rispondere agli insulti ricevuti sul web in seguito all'incidente che ha deciso il Mondiale F1 2021 ...Nicholas Latifi, pilota Williams, è tornato a parlare dopo l’incidente del GP Abu Dhabi di F1 che ha praticamente deciso la contesa mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.