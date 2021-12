Il riccio naturale di Khloé Kardashian è semplicemente strepitoso

Leggi su diredonna

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nessuno più di lei cambia taglio, acconciatura e colore così in fretta e spesso in maniera netta. Di chi stiamo parlando? Della regina dell’hairstyle ovviamente,, un vero e proprio camaleonte in fatto di capelli. Vi raccomandiamo... Matita per labbra più voluminose: la tecnica del truccatore di KimL’abbiamo vista sfoggiare ogni sfumatura, dal castano cioccolato al biondo ghiaccio e il platino; ha sperimentato ogni tipo di lunghezza, dalle extension XXL al caschetto super corto. E, naturalmente, quando si tratta di provare nuove acconciature,non è uno che si tira indietro. Una cosa però ci mancava. Non avevamo idea di quanto stesse divinamente con la sua texture riccia. Il suo parrucchiere, ...