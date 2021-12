Gianluca Vialli: “L’ospite indesiderato è sempre con me” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e L’ospite indesiderato è sempre con come”, ha fatto sapere Gianluca Vialli, parlando così della sua malattia e delle sue attuali condizioni di salute, in occasione della presentazione del libro “Gianluca gonfia la rete” scritto dal medico Matteo Bonetti. “A volte è più presente, altre meno – ha detto Vialli in merito al tumore. Diciamo che adesso sono in manutenzione…”. “Si va avanti e spero possiate sopportarmi per molti anni”, ha aggiunto l’ex bomber di Sampdoria e Juventus, in collegamento da Londra insieme ai suoi amici e colleghi storici tra cui anche Roberto Mancini. “Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) “Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio econ come”, ha fatto sapere, parlando così della sua malattia e delle sue attuali condizioni di salute, in occasione della presentazione del libro “gonfia la rete” scritto dal medico Matteo Bonetti. “A volte è più presente, altre meno – ha dettoin merito al tumore. Diciamo che adesso sono in manutenzione…”. “Si va avanti e spero possiate sopportarmi per molti anni”, ha aggiunto l’ex bomber di Sampdoria e Juventus, in collegamento da Londra insieme ai suoi amici e colleghi storici tra cui anche Roberto Mancini. “Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con ...

