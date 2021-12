GF Vip, Gianmaria Antinolfi stufo di Sophie: “Restiamo amici” (Di martedì 21 dicembre 2021) Fino a qualche giorno fa, sembrava che Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni fossero intenzionati a conoscersi meglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante i suoi dubbi, aveva mostrato un certo interesse verso il suo compagno di avventura. Più volte, infatti, le telecamere li hanno pizzicati insieme, intenti a scambiarsi confidenze. L’ingresso di Alessandro Basciano, però, pare aver cambiato le carte in tavola. Sophie, all’improvviso, ha preso le distanze da Gianmaria, iniziando a posare l’attenzione sul nuovo arrivato. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Gianmaria deluso da Sophie Codegoni Gianmaria ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Fino a qualche giorno fa, sembrava cheCodegoni fossero intenzionati a conoscersi meglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante i suoi dubbi, aveva mostrato un certo interesse verso il suo compagno di avventura. Più volte, infatti, le telecamere li hanno pizzicati insieme, intenti a scambiarsi confidenze. L’ingresso di Alessandro Basciano, però, pare aver cambiato le carte in tavola., all’improvviso, ha preso le distanze da, iniziando a posare l’attenzione sul nuovo arrivato. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatadeluso daCodegoni...

