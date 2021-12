Fabrizio Corona arriva la sentenza che ribalta tutto: "E' malato, ha bisogno di aiuto" (Di martedì 21 dicembre 2021) Rinvio della sentenza e un anno di arresti domiciliari: nel caso Fabrizio Corona si è pronunciata la Corte dei Superiori di Milano. L'ex re dei paparazzi ha infatti bisogno di cure a causa della sua patologia psichiatrica, secondo i giudici, e dovrà quindi continuare la terapia fuori dal carcere. La decisione - come riporta Tgcom24 - è in linea con quanto accertato dalla Corte di Cassazione lo scorso settembre. La Corte Suprema ha abrogato una norma in cui lo stesso Sovrintendente ha revocato una sentenza rinviata nel 2019 per Corona a causa di una serie di violazioni di legge. In attesa del verdetto, su richiesta degli avvocati difensori Ivano Chiesa e Cristina Morrone, il procedimento è stato sospeso da un tribunale di Milano e l'ex agente fotografico è rientrato a casa. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 dicembre 2021) Rinvio dellae un anno di arresti domiciliari: nel casosi è pronunciata la Corte dei Superiori di Milano. L'ex re dei paparazzi ha infattidi cure a causa della sua patologia psichiatrica, secondo i giudici, e dovrà quindi continuare la terapia fuori dal carcere. La decisione - come riporta Tgcom24 - è in linea con quanto accertato dalla Corte di Cassazione lo scorso settembre. La Corte Suprema ha abrogato una norma in cui lo stesso Sovrintendente ha revocato unarinviata nel 2019 pera causa di una serie di violazioni di legge. In attesa del verdetto, su richiesta degli avvocati difensori Ivano Chiesa e Cristina Morrone, il procedimento è stato sospeso da un tribunale di Milano e l'ex agente fotografico è rientrato a casa. La ...

