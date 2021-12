Di Maio, in legge bilancio 100 mln in più a Cooperazione (Di martedì 21 dicembre 2021) "Abbiamo lavorato all'incremento delle risorse dedicate alla nostra Cooperazione allo Sviluppo, ben consapevoli del nesso inscindibile che lega sviluppo, diritti umani, sicurezza e gestione dei flussi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) "Abbiamo lavorato all'incremento delle risorse dedicate alla nostraallo Sviluppo, ben consapevoli del nesso inscindibile che lega sviluppo, diritti umani, sicurezza e gestione dei flussi ...

Advertising

iconanews : Di Maio, in legge bilancio 100 mln in più a Cooperazione - mirododentro : @Capezzone Guardi che se la legge il funzionario di Stato 'Di Maio' rischiamo la messa in stato d'accusa... Non perdona quello là - cerasimc : @CostanzaBattis1 Io non faccio caso specifico. E comunque Di Maio lo staff se lo porta dietro, come tutti. Ripeto è… - pipposan94 : RT @Siciliano741: Si scrive Luigi Di Maio,si legge Matteo Renzi. Questo ormai ce lo siamo definitivamente giocato. Non so chi rappresenti,m… - lvoir : RT @Siciliano741: Si scrive Luigi Di Maio,si legge Matteo Renzi. Questo ormai ce lo siamo definitivamente giocato. Non so chi rappresenti,m… -