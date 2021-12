Covid oggi Vda, 109 contagi e zero morti: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 109 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.426. I casi positivi attuali sono 939, di cui 915 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.000, +44 rispetto a ieri. I casi testati fino a oggi sono 103.824 il totale dei tamponi effettuati è pari a 333.033. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 487. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 109 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 21. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia a 14.426. I casi positivi attuali sono 939, di cui 915 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.000, +44 rispetto a ieri. I casi testati fino asono 103.824 il totale dei tamponi effettuati è pari a 333.033. I decessi di persone risultate positive alin Valle D’Aosta da inizio emergenza adsono 487. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - Agenzia_Ansa : La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dov… - SerenellaRaimo1 : Dati Covid Italia oggi: contagi, ricoveri e morti del 21 dicembre. Nuovo boom del Veneto - daniele19921 : RT @BoriManuela: Oggi ho scoperto da sierologico di essere una sopravvissuta Covid…devo aver preso la variante “Nun c’hai u’cazz” perché no… -