Coronavirus | superati i 30 mila contagi in un giorno 30 798 | aumentano i ricoveri 153 i morti

Il bollettino del 21 dicembre 2021 Sono 153 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 135.931. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +30.798 positivi. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 5.436.143 unità. Mentre gli attualmente positivi sono, ad oggi, 384.144. La situazione negli ospedali Sono 8.381 i ricoverati con sintomo negli ospedali del Paese. In 1.012 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 96 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 374.751 seguono un regime di isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 4.916.068. Tamponi e tasso di positività I dati sulla situazione epidemiologica in Italia arrivano a fronte di ...

