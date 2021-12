Convocati Bologna per la sfida al Sassuolo: la lista di Mihajlovic (Di martedì 21 dicembre 2021) Convocati Bologna per la sfida al Sassuolo: Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per il match di domani sera Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021)per laal: Sinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani sera Sinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro il. Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk L'articolo proviene da Calcio News 24.

