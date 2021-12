Calcio | Serie A | Genoa-Atalanta 0-0**

(Di martedì 21 dicembre 2021) Genova, 21 dic. - (Adnkronos) -pareggiano per 0-0 nell'anticipo della 19esima giornata diA disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. In classifica gli orobici sono quarti con 38 punti, mentre i liguri sono diciottesimi a quota 11.

di Paolo Tomaselli, inviato a Torino La squadra di Allegri va in vantaggio nel primo tempo, sembra in controllo ma nel secondo gli uomini di Mazzarri sprecano due palle gol fino alla rete dell'esterno ...Con la vittoria contro il Cagliari e con oltre 40 panchine in meno, Allegri eguaglia così Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore inA (252, spareggi esclusi). Il Cagliari invece è ...Serie A 19 °giornata, Juventus – Cagliari : Prima occasione per la Juventus con Kean che spreca mandando il pallone di testa sopra la traversa. Poco dopo lo stesso attaccante ci riprova ma stavolta ...La 19ma e ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile si è aperta stasera con lo svolgimento di due anticipi molto importanti nella corsa verso la qualificazione per ...