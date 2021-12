Anche l’Inter nei guai: inchiesta della Guardia di Finanza per falso in bilancio, perquisizioni in sede (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo la Juventus, lo scandalo del falso in bilancio travolge Anche l’Inter. E’ un momento molto difficile per il calcio italiano che deve fare i conti con problemi fuori dal campo. Dopo il controllo nella sede del club bianconero per il caos plusvalenze, si è registrata Anche l’inchiesta della Guardia di Finanza nei confronti del club nerazzurro con l’accusa di falso in bilancio. La Guardia di Finanza oggi ha acquisito documenti nelle sedi del club nerazzurro e della Lega con relazione alle plusvalenze agli anni 2017/19. Il 9 dicembre scorso le fiamme gialle avevano trasmesso un’informativa evidenziando alcune criticità sulle ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo la Juventus, lo scandalo delintravolge. E’ un momento molto difficile per il calcio italiano che deve fare i conti con problemi fuori dal campo. Dopo il controllo nelladel club bianconero per il caos plusvalenze, si è registratal’dinei confronti del club nerazzurro con l’accusa diin. Ladioggi ha acquisito documenti nelle sedi del club nerazzurro eLega con relazione alle plusvalenze agli anni 2017/19. Il 9 dicembre scorso le fiamme gialle avevano trasmesso un’informativa evidenziando alcune criticità sulle ...

