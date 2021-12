"3 milioni di risarcimento". Amara sorpresa per Wanda Nara (Di martedì 21 dicembre 2021) Una donna argentina ha accusato Wanda Nara di averla obbligata a rilasciare false dichiarazioni contro Maxi Lopez e l'ha denunciata per sottomissione, vessazione e lavoro in nero Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Una donna argentina ha accusatodi averla obbligata a rilasciare false dichiarazioni contro Maxi Lopez e l'ha denunciata per sottomissione, vessazione e lavoro in nero

Advertising

unoenessunoe : Stasera a @reportrai3 si parlerà della polizza all'ex Ad di #FerroviedelloStato #Battisti, di un pen drive USB e di… - laurenbacalle : RT @lucabattanta: @fdragoni 'Abbiamo messo in giro, vendendone a milioni, un prototipo di auto che ha i freni che a volte non funzionano'.… - bizcommunityit : McDonald's, ex Ceo restituisce 105 milioni di dollari per scandalo sessuale #CEO - pipuane : @JuriBridi @GiusCandela Io vorrei un risarcimento per le mie tasse pagate a favore dell'acquisto di milioni di inut… - parliamodivg : Alla fine gli è andata bene, visti gli oltre 500MLN di guadagno #Cyberpunk2077 #CDProjektRED -