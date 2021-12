Un polo per la cyber-security. Galtieri racconta la strategia di Cy4Gate (Di lunedì 20 dicembre 2021) Costruire un polo nazionale di cyber-Intelligence e cyber-security. Questo è l’obiettivo dell’accordo preliminare per l’acquisto di Aurora sottoscritto da Cy4Gate giovedì scorso. Un primo passo verso la costituzione di un nucleo di competenze e tecnologie nazionali a tutto campo nel settore idoneo a fornire una risposta integrata alle sfide emergenti con il processo di digitalizzazione in atto e inserito, tra l’altro, nel Pnrr. Ne abbiamo parlato con Emanuele Galtieri, amministratore delegato di Cy4Gate. Cy4Gate ha firmato giovedì un accordo preliminare per l’acquisizione di Aurora, attore leader nel settore della Forensic Intelligence e del Data analysis. Ci può raccontare di cosa si tratta? Si tratta di un’operazione straordinaria ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Costruire unnazionale di-Intelligence e. Questo è l’obiettivo dell’accordo preliminare per l’acquisto di Aurora sottoscritto dagiovedì scorso. Un primo passo verso la costituzione di un nucleo di competenze e tecnologie nazionali a tutto campo nel settore idoneo a fornire una risposta integrata alle sfide emergenti con il processo di digitalizzazione in atto e inserito, tra l’altro, nel Pnrr. Ne abbiamo parlato con Emanuele, amministratore delegato diha firmato giovedì un accordo preliminare per l’acquisizione di Aurora, attore leader nel settore della Forensic Intelligence e del Data analysis. Ci puòre di cosa si tratta? Si tratta di un’operazione straordinaria ...

