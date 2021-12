Trova una valigia con 50mila euro di gioielli e la porta ai carabinieri | il gesto dell’allenatore del Casarano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Unapiena didal valore di totale di 50.000che decide dire subito ai. Ecco cosa è accaduto a Matino (Lecce). Il protagonista della vicenda è il mister toscano Alessandro Monticciolo, allenatore del(Serie D), ex Reggina e Ascoli. I fatti risalgono a venerdì 17 dicembre, in via Roma: “Eravamo nel ristorante dove pranziamo ogni giorno e a fine pasto io e il mio collaboratore Christian Manco abbiamo visto unaincustodita vicino alla mia macchina”, ha esordito il mister a Repubblica Bari. Poi ha spiegato: “L’abbiamo aperta e abbiamo visto che all’interno c’erano, oro, argento, di tutto di più. Ci siamo chiesti di chi potesse essere, l’abbiamota con noi e abbiamo ...

