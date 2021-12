Torre Annunziata | lotta al bracconaggio ittico | sanzioni e sequestri nel porto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Vasta operazione di contrasto alneldi: due persone multate per pesca subacquea illegale, due segnalatori abusivi e reti piazzate da pescatori di frodo sequestrate. Due persone multate per pesca subacquea illegale, due segnalatori abusivi e reti piazzate da pescatori di frodo sequestrate. È il bilancio di un’attività di controllo

Advertising

SkyTG24 : Pesca di frodo, sanzioni e sequestri a Torre Annunziata - teleischia : ECCELLENZA. IL FORIO CADE NEL FINALE IN CASA DEL SAVOIA: 2-1 IL RISULTATO A TORRE ANNUNZIATA - ViViCentro : Torre Annunziata: Carabinieri e contrasto al bracconaggio ittico. #cronacacampania #CronacaTorreAnnunziata - onafetss_ : Ciro Immobile ha contratto la lebbra ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Prevista una sgambata a parte… - DivinaCommediaQ : RT @panchopigna: @angyco888 @Nicolet84520681 quale identità, io sono luterano, ho frequentato le scuole a Torre Annunziata, il mio cognome… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

Emergenza Coronavirus a. Diciotto nuovi casi di contagio da Covid - 19 negli ultimi quattro giorni a fronte di 673 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2,67 per cento. Al contempo ...Il porto die la litoranea sono stati presidiati da motovedetta e sub dei carabinieri die del Nucleo subacquei di Napoli. Sotto controllo l'area litoranea dove i militari hanno ...Torre Annunziata: Il Bollettino Covid-19 del 20 dicembre 2021 come riportano i canali ufficiali del comune. CORONAVIRUS: 18 NUOVI CONTAGI, 64 GUARIGIONI ED 1 DECESSO. Diciotto nuo ...Lutto a Torre Annunziata per la morte di un 79enne a causa del covid. Il virus che toglie il respiro miete una nuova vittima, la 97esima dall’inizio della pandemia. Sul fronte contagi la situazione re ...