Smart working, accordo tra Governo e parti sociali: al via linee guida (Di lunedì 20 dicembre 2021) accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro. “Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali”, ha detto il ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. “Il metodo del dialogo sociale è da proseguire e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)trasulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene lecon cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro. “Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali”, ha detto il ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. “Il metodo del dialogo sociale è da proseguire e ...

Advertising

Mov5Stelle : Lo smart working nella pubblica amministrazione non deve essere un tabù. Conta che funzioni. @DadoneFabiana - Agenzia_Ansa : Effetto pandemia, tutti a casa in smart working e la produttività media in Italia sale oltre ogni previsione #ANSA - HuffPostItalia : Rilanciare lo smart working per rafforzare le misure di prevenzione dai contagi - elisa_lse : RT @MilaSpicola: Possiamo dirlo sottovoce che levare lo smart working all'improvviso mentre incombeva una variante per due panini non è sta… - mariaederaM5S : RT @Mov5Stelle: Lo smart working nella pubblica amministrazione non deve essere un tabù. Conta che funzioni. @DadoneFabiana -