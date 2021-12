Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross | Midol e Naeslund vincono a Innichen Simone Deromedis 8°

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A/San Candido (Italia) è andata in scena la sesta tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. Tra gli uomini ha trionfato il francese Bastiendavanti allo svizzero Ryan Regez, invertendosi così le posizioni rispetto alla prova di ieri. Il 31enne ha conquistato il quinto sigillo in carriera (il primo stagionale) nel massimo circuito internazionale itinerante, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Regez e all’altro svizzero Tobias Baur.balza in testa alla classifica generale con 357 punti all’attivo, 47 in più del connazionale Terence Tchiknavorian (oggi soltanto 18mo, eliminato agli ottavi di finale) e 145 di margine su Regez. Il nostroha ...